Вышел трейлер финального сезона «Голиафа»

В сети появился трейлер финального четвертого сезона «Голиафа». Сериал с Билли Бобом Торнтоном выйдет 24 сентября на Amazon Prime.
В ролике показали адвоката Билли МакБрайда (Торнтона), который смог выжить после покушения в финале третьего сезона. В новых эпизодах он возьмется за дело одной из крупнейших фармацевтических компаний Big Pharma о распространении опиоидов в Америке, основанное на реальной истории.
Помимо Торнтона в сериале снова появились Нина Арианда, Таня Реймонд, Дайана Хоппер, Джули Бристер, Брюс Дерн, Брэндон Скотт, Джина Мэлоун, Хейли Джоэл Осмент.
В роли продюсеров выступили Лоренс Триллинг («Кондор», «Голиаф»), Гейер Косински («Фарго», «Голиаф»), Стив Тернер и Дженнифер Эймс («Королевство», «Голиаф»).