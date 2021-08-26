Вышел трейлер финального сезона «Голиафа»

В сети появился трейлер финального четвертого сезона «Голиафа». Сериал с Билли Бобом Торнтоном выйдет 24 сентября на Amazon Prime.

В ролике показали адвоката Билли МакБрайда (Торнтона), который смог выжить после покушения в финале третьего сезона. В новых эпизодах он возьмется за дело одной из крупнейших фармацевтических компаний Big Pharma о распространении опиоидов в Америке, основанное на реальной истории.