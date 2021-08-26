Зои Кравиц и Уилл Смит спродюсируют мультсериал «Фэтти Пэтти»

Зои Кравиц («Большая маленькая ложь»), Уилл Смит («Люди в черном») и Джада Пинкетт Смит («Али», «Соучастник») спродюсируют мультсериал под названием «Фэтти Пэтти». Об этом сообщил Deadline.

Сценарий шоу напишет Индия Сейдж Уилсон, она также войдет в число продюсеров. «Фэтти Пэтти» расскажет о девочке-метисе, которая пытается принять свою уникальную расовую идентичность и найти свое место в мире.

История развернется в начале 2000-х годов и будет вдохновлена собственным опытом Уилсон. Ее героиня — 9-летняя Пэтти Палецки — узнает, что Мик Джаггер на самом деле не является ее отцом, и захочет выяснить, кто она сама и куда ее могут привести мечты.

Смит и его супруга, судя по информации издания, будут задействованы в проекте незначительно. Их продакшен-компанию Westbrook Studios представят Теренс Картер и Дэвид Бурштейн. Кравиц же примет самое активное участие в шоу — она намерена озвучить главную героиню.