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Новый губернатор Нью-Йорка заявила, что число умерших от COVID-19 было занижено на 12 тыс. человек

Юлия Онодэра
Вчера в 1:04

Новый губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что при прежнем главе региона Эндрю Куомо статистика умерших от COVID-19 была занижена. Погибших было на 12 тыс. человек больше. Об этом сообщил Bloomberg.

Ранее официальные данные говорили о 43,4 тыс. смертей от коронавируса, но на самом деле умерли от инфекции и ее последствий 55,4 тыс. человек. «Общественность заслуживает четкого и честного представления о том, что происходит», — прокомментировала Хокул.

В июле Associated Press рассказывало о несоответствии данных администрации Куомо и информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Расхождение было связано с тем, что в статистику властей включали только лабораторно подтвержденные случаи смертей в больницах, домах престарелых и учреждениях по уходу за взрослыми.

Хокул заявила, что теперь власти штата используют цифры CDC и более не будут скрывать сведения о скончавшихся дома, в хосписах, тюрьмах и домах для людей с ограниченными возможностями. «Есть предполагаемые и подтвержденные смертельные случаи. Люди должны знать и то и другое», — сказала губернатор.

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