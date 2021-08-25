Талибы запретили женщинам выходить из дома «из соображений безопасности»

Экстремистское и террористическое движение «Талибан»*, запрещенное в России, временно запретило работающим женщинам Афганистана выходить из дома. Требование объяснили соображениями безопасности. Об этом сообщили Би-би-си и The New York Times.

По словам пресс-секретаря «Талибана»* Забихуллы Муджахида, мера будет «очень временной». Ее планируют отменить, когда талибам удастся обеспечить надлежащий уровень безопасности и обучить своих бойцов правильно обращаться с женщинами.

«Мы обеспокоены тем, что наши силы, которые являются новыми и еще не прошли хорошую подготовку, могут плохо обойтись с женщинами. Мы не хотим, чтобы наши силы, не дай бог, причиняли вред или преследовали женщин», — заявил Муджахид.

Он заверил, что заработную плату женщинам будут начислять, несмотря на то что они находятся дома.

Ранее замкомитета «Талибана»* по делам культуры Ахадулла Васег отмечал, что у талибов «нет проблем с работающими женщинами», если они носят хиджабы.

«Cейчас мы просим их оставаться дома до тех пор, пока ситуация не нормализуется. В данный момент сложилась военная ситуация», — говорил Васег.

Однако женщины Афганистана не очень верят во временность запрета, считает замдиректора по правам женщин в Human Rights Watch Хизер Барр. Она напомнила, что 20 лет назад талибы запретили женщинам выходить на улицу также якобы для их безопасности.

«Они ждали, когда станет безопаснее, чтобы дать женщинам больше свободы. Но, конечно, в те годы, когда они были у власти, этот момент так и не наступил — и я могу заверить вас, что афганские женщины, слышащие это сегодня, думают, что на этот раз он тоже не наступит никогда», — сказала Барр.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.