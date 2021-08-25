Австралийский фермер сделал сердце из овец, чтобы почтить память своей тети

Фермер из Австралии по имени Бен Джексон сделал на поле рисунок в форме огромного сердца из своих овец. Так он решил почтить память своей тети, к которой не смог прилететь на похороны из‑за коронавирусных ограничений, пишет The Guardian.

Джексон не смог быть с тетей, которая два года боролась с раком, в последние минуты ее жизни. Он заявил, что, «зная тетю Деб, если бы это овечье искусство вызвало улыбку на лице хоть одного человека, она бы очень гордилась».