Австралийский фермер сделал сердце из овец, чтобы почтить память своей тети

Фермер из Австралии по имени Бен Джексон сделал на поле рисунок в форме огромного сердца из своих овец. Так он решил почтить память своей тети, к которой не смог прилететь на похороны из‑за коронавирусных ограничений, пишет The Guardian.
Джексон не смог быть с тетей, которая два года боролась с раком, в последние минуты ее жизни. Он заявил, что, «зная тетю Деб, если бы это овечье искусство вызвало улыбку на лице хоть одного человека, она бы очень гордилась».
По словам фермера, ему потребовалось три или четыре попытки, прежде чем сердце получилось. В первый раз фигура «напоминала дерьмовый смайлик», но хоть «у тети Деб и было отличное чувство юмора, это было не совсем то, к чему я стремился».
Итоговую работу Джексон заснял на видео и отправил своей семье к похоронам. В Брисбене, где проходила прощальная церемония, ролик спроецировали на мост.
«Я хорошо понимаю, что я не Робинсон Крузо, я не единственный человек, которому так тяжело во время ограничений. Это очень, очень сложное время. <…> По реакции людей в интернете я понял, что многим тяжело и все они нуждаются в небольшом поводе для улыбки», — заключил Бен Джексон.