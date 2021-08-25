Австралийцам запретят строить дома с темными крышами. Это поможет в борьбе с климатическим кризисом

Жителям Австралии запретят строить здания с темными крышами, а у существующих построек потребуют перекрасить кровлю в светлые тона. Об этом сообщил Independent.

Кроме того, австралийцев обяжут выращивать на заднем дворе своих домов хотя бы по одному дереву. С помощью этих мер власти страны надеются повлиять на температуру воздуха летом и помочь в борьбе с климатическим кризисом.

Первым делом новые правила вступят в городе Уилтон на юго-западе Австралии — он находится в 80 км от Сиднея. В этом населенном пункте, как отмечает издание, находится больше всего зданий с темными крышами. Затем требования, вероятно, распространятся на весь Сидней.

Светлые крыши, как считает представитель администрации Нового Южного Уэльса (к этому региону относится Уилтон) Роб Стоукс, позволят постройкам лучше отражать солнечный свет и сохранять более низкую температуру внутри — это поспособствует экономии электричества.

По оценке профессора Маттеоса Сантамуриса из Университета Нового Южного Уэльса, светлые крыши могут снизить энергопотребление неизолированных домов в западном Сиднее вплоть до 50%. Впрочем, в Институте городского развития Австралии к инициативе отнеслись скептически.

Однако Сидней — не первый город, в котором перекрашивают крыши для того, чтобы справиться с жарой. В 2017 году в городе Ахмадабад в Индии более 3000 кровель были покрыты белой известью и специальным отражающим покрытием. К подобной мере прибегали и в Нью-Йорке.