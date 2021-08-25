Airbus разработал журналы для самолетов с гибкими OLED-дисплеями

Авиакомпания Airbus показала концепт журнала с гибким OLED-дисплеем для самолетов. Помимо алгоритма действий в критических ситуациях пассажиры смогут смотреть фильмы и заказывать еду, пишет Simple Flying.

По задумке, журнал будет состоять из двух страниц — классической бумажной и сенсорного экрана. На устройстве будет доступно несколько опций: чтение оцифрованных газет, просмотр фильмов и телешоу, прослушивание музыки и заказ еды.

На бумажной странице будет расположена инструкция по безопасности. По словам авторов проекта, если каждый раз при использовании цифрового журнала пассажиры будут замечать правила, это увеличит шансы их прочтения.

В разработке принимал участие лидер на рынке гибких дисплеев Royole. Его устройство не потребляет много энергии, сгибается как обычный журнал и занимает мало места. Кроме того, дисплеи легче чистить и дезинфицировать, чем бумагу.