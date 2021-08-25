Airbus разработал журналы для самолетов с гибкими OLED-дисплеями

Авиакомпания Airbus показала концепт журнала с гибким OLED-дисплеем для самолетов. Помимо алгоритма действий в критических ситуациях пассажиры смогут смотреть фильмы и заказывать еду, пишет Simple Flying.
По задумке, журнал будет состоять из двух страниц — классической бумажной и сенсорного экрана. На устройстве будет доступно несколько опций: чтение оцифрованных газет, просмотр фильмов и телешоу, прослушивание музыки и заказ еды.
На бумажной странице будет расположена инструкция по безопасности. По словам авторов проекта, если каждый раз при использовании цифрового журнала пассажиры будут замечать правила, это увеличит шансы их прочтения.
В разработке принимал участие лидер на рынке гибких дисплеев Royole. Его устройство не потребляет много энергии, сгибается как обычный журнал и занимает мало места. Кроме того, дисплеи легче чистить и дезинфицировать, чем бумагу.
В ближайшее время Airbus выпустит тестовые цифровые журналы. Однако даже успешные испытания не гарантируют популярности на рынке — компании сами должны решить, хотят ли они добавить их в оснащение новых самолетов.
«Поначалу это будет дорогостоящим обновлением, а так как авиакомпании из‑за пандемии потеряли доходы, вероятно, они не захотят тратиться», — пишет Gizmodo.
Представители Airbus заявили, что бумажные журналы уже не отвечают запросам современности. Авиакомпании отказываются от них из‑за затрат на печать и содержание: их нужно постоянно менять, а информацию — обновлять.