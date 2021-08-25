Продавец чая и игрок в крикет: индийский депутат попытался разбить кокос о камень и стал мемом

Депутат из Индии Шаши Тхарур неожиданно для себя стал мемом. Поводом для шутки послужила фотография, на которой чиновник пытается разбить кокос о камень во время празднования фестиваля Онам.

Тхарур отмечал праздник вместе с семьей в городе Палаккад. У себя в твиттере он поделился несколькими фотографиями с того дня. На одном из снимков депутат стоит возле храма и замахивается кокосовым орехом, чтобы расколоть его и совершить ритуал.