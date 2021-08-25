Продавец чая и игрок в крикет: индийский депутат попытался разбить кокос о камень и стал мемом

Депутат из Индии Шаши Тхарур неожиданно для себя стал мемом. Поводом для шутки послужила фотография, на которой чиновник пытается разбить кокос о камень во время празднования фестиваля Онам.
Тхарур отмечал праздник вместе с семьей в городе Палаккад. У себя в твиттере он поделился несколькими фотографиями с того дня. На одном из снимков депутат стоит возле храма и замахивается кокосовым орехом, чтобы расколоть его и совершить ритуал.
Подписчикам Шаши этот кадр показался забавным, и они сразу стали делать из него фотожабы. Кому‑то поза чиновника напомнила движения в традиционных индийских танцах.
Другой пользователь увидел в депутате продавца чая, который старается удивить покупателей навыками подачи напитка.
Ритуал с кокосом в исполнении Тхарура также сравнили с традиционной стиркой, когда белье выжимают ударами о камень.
Другой пользователь прифотошопил к чиновнику еще несколько таких замахивающихся рук, отчего сделал его похожим на доктора Осьминога из фильма о Человеке-пауке (или на индийскую богиню Кали).
Кто‑то разглядел в Шаши рестлера, который готовится отправить противника в нокаут ударом кокоса.
А вот депутат вызывает покемона на бой.
Ну и напоследок, Шаши Тхарура — звезда крикета.