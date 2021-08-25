Приговор Люсе Штейн, иск против Nirvana и другие новости дня

Суд признал участницу Pussy Riot Люсю Штейн виновной по «санитарному делу». Ей назначили год ограничения свободы.

Госдолг России превысил 20 трлн рублей. Теперь он составляет 17,7% от прогнозируемого уровня ВВП.

«Талибан» (признан террористической организацией, запрещен в России) запретит эвакуировать жителей Афганистана после 31 августа. Россия пообещала вывезти более 500 россиян и граждан других стран.

Владимир Путин поддержал идею регулярно поднимать российский флаг в школах. Он сказал, что эта «хорошая традиция» есть во многих других странах и для ее реализации нужны «деньги небольшие».

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг богатейших россиянок по версии Forbes. Журнал оценил ее состояние в 13 млрд долларов.

OnlyFans не будет блокировать контент сексуального характера. Платформе удалось договориться с банками и платежными системами.

Младенец с обложки Nirvana спустя 30 лет подал на группу в суд. Он обвинил музыкантов в распространении детской порнографии.

Megan Thee Stallion добилась разрешения суда на выпуск ремикса на песню BTS «Butter». Релизу трека препятствовал лейбл 1501 Certified Entertainment, но он состоится 27 августа.

Канье Уэст официально сменит имя на Йе — без фамилии. Так он давно называет себя в соцсетях и видит в имени отсылку к Библии.

Spotify подвел итоги этого лета. Больше всего россияне слушали «Я в моменте» и песни группы Måneskin.

Джейсон Момоа и Дейв Баутиста снимут фильм о приятелях-полицейских. Съемки пройдут на Гавайях, чтобы звезда «Аквамена» мог ходить в любимой одежде для плавания.

Showtime показал кадр со съемок нового «Декстера» с изображением главного героя и его подросшего сына. Судя по комментарию создателей, маниакальные наклонности Декстера могли передаться ребенку.