Приговор Люсе Штейн, иск против Nirvana и другие новости дня

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Бегунья Тимановская продала медаль на eBay за 21 тыс. долларов. Деньги пойдут на поддержку атлетов 16:39
Группа «Источник» выпустила трек «Горю». Он стал саундтреком к аудио-сериалу «Охотники за книгами» 16:35
Талибы запретят публично слушать и исполнять музыку в Афганистане 15:48
Шойгу предложил создать систему защиты от антироссийской пропаганды 15:45
В Лондоне открылась выставка фотопортретов выживших жертв холокоста. Снимки делала Кейт Миддлтон 15:17
Anadolu Agency/Getty Images Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне
Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне 15:14
Убийство Моргенштерна в самом дорогом клипе рэпера «Dinero» 14:47
Книжный фестиваль «ЛитераТула» перенесли на неопределенный срок 14:40
Encøre Squad проведет вечеринки в Москве и Петербурге. В программе: пинг-понг, гриль и музыка 14:12
ЦИК снимет с выборов в Госдуму кандидатов, владеющих иностранными активами 13:10
Анна Алешникова/Facebook В Обнинске градозащитники пожаловались на повреждение дачи Морозовой для съемок сериала Netflix
В Обнинске градозащитники пожаловались на повреждение дачи Морозовой для съемок сериала Netflix 12:29
Loqiemean представил новый остросоциальный сингл «Good Not Ok» 12:18
The Beatles выпустят переиздание альбома «Let It Be» 1970 года 11:43
Опрос: большинство россиян не хотели бы работать с мужем или женой в одной компании 11:24
В приквеле «Короля Льва» появятся Келвин Харрисон и Аарон Пьер. Они озвучат молодых Шрама и Муфасу 11:12
В России выявили 19 509 новых случаев коронавируса 11:09
Chvrches/Instagram Chvrches выпустили четвертую студийную пластинку «Screen Violence»
Chvrches выпустили четвертую студийную пластинку «Screen Violence» 10:16
Россия сняла все ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Впервые за пандемию 10:12
Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвинили в сексуальном насилии 9:31
Baby Keem и Кендрик Ламар выпустили совместный трек «Family Ties» 9:22
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Дайджест

Приговор Люсе Штейн, иск против Nirvana и другие новости дня

Виктория Шанина
25 августа 2021  20:02

Суд признал участницу Pussy Riot Люсю Штейн виновной по «санитарному делу». Ей назначили год ограничения свободы.

Госдолг России превысил 20 трлн рублей. Теперь он составляет 17,7% от прогнозируемого уровня ВВП.

«Талибан» (признан террористической организацией, запрещен в России) запретит эвакуировать жителей Афганистана после 31 августа. Россия пообещала вывезти более 500 россиян и граждан других стран.

Владимир Путин поддержал идею регулярно поднимать российский флаг в школах. Он сказал, что эта «хорошая традиция» есть во многих других странах и для ее реализации нужны «деньги небольшие».

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг богатейших россиянок по версии Forbes. Журнал оценил ее состояние в 13 млрд долларов.

OnlyFans не будет блокировать контент сексуального характера. Платформе удалось договориться с банками и платежными системами.

Младенец с обложки Nirvana спустя 30 лет подал на группу в суд. Он обвинил музыкантов в распространении детской порнографии.

Megan Thee Stallion добилась разрешения суда на выпуск ремикса на песню BTS «Butter». Релизу трека препятствовал лейбл 1501 Certified Entertainment, но он состоится 27 августа.

Канье Уэст официально сменит имя на Йе — без фамилии. Так он давно называет себя в соцсетях и видит в имени отсылку к Библии.

Spotify подвел итоги этого лета. Больше всего россияне слушали «Я в моменте» и песни группы Måneskin.

Джейсон Момоа и Дейв Баутиста снимут фильм о приятелях-полицейских. Съемки пройдут на Гавайях, чтобы звезда «Аквамена» мог ходить в любимой одежде для плавания.

Showtime показал кадр со съемок нового «Декстера» с изображением главного героя и его подросшего сына. Судя по комментарию создателей, маниакальные наклонности Декстера могли передаться ребенку.

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