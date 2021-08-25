Следственный комитет подозревает сотрудников МПГУ в получении взяток биткоинами

В отношении трех сотрудников Московского педагогического государственного университета (МПГУ) возбудили уголовное дело о получении и даче взяток. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете России.

Завкафедрой Института педагогики и психологии Елену Леванову, старшего преподавателя Ксению Плешакову и ученого секретаря диссертационного совета МПГУ Владимира Плешакова подозревают в получении денег за помощь в защите диссертации и получении ученой степени.

По версии следствия, соискательница кандидатской степени выплатила Левановой 384 тыс. рублей через посредников, ими выступили Плешакова и Плешаков. За эту сумму завкафедрой пообещала посодействовать в допуске к защите диссертации и непосредственно в самой защите.

В частности, соискательница могла бы отвечать в ходе выступления перед комиссией на заранее подготовленные ею же вопросы, а в перерыве ей позволили бы подготовиться к тем вопросам, на которые она не знала ответа.

Это, по словам источника издания, не единственный эпизод взяточничества Левановой. В ноябре 2020 года она также получила от девушки 50 тыс. рублей якобы для передачи их лицам из Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования.

Взятка должна была обеспечить принятие положительного решения при присуждении ученой степени. Однако следствие считает, что Леванова, которую также подозревают в мошенничестве, не собиралась исполнять взятые на себя обязательства перед соискательницей.

Ранее телеграм-канал Baza рассказывал, что Леванова и ее коллеги брали взятки в биткоинах. Криптовалюту перечисляли на анонимные кошельки. Обналиченные денежные средства, по информации Baza, обнаружили у Левановой при обыске.