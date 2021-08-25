Рэпер Янг Таг построит новый район в Атланте. Он займет площадь в 40 гектаров

Район Джеффери Уильямса (настоящее имя артиста) будет называться «Город слизи» (Slime City). Фраза отсылает к трилогии альбомов «Lifestyle», выпущенных в 2015 и 2016 годах.

Площадь «Города слизи» составит 100 акров (около 40 гектаров). Этот участок земли рэпер получил в подарок на тридцатилетие от риелтора Трея Уильямса, который помогает находить жилье для селебрити, и его менеджера Джеффа Огунлеси.

На участке находится очень много деревьев и небольшое озеро, а его точное расположение неизвестно. Пока Янг Таг не раскрывает планы на этот кусок леса, но ниже можно посмотреть ролик о том, как рэпер гуляет по своим владениям.