Аноним потратил 1,3 млн долларов на рисунок камня в виде NFT. Он был бесплатным клип-артом

Все произведения немного отличаются друг от друга по цвету. Каких‑либо еще отличий от оригинала нет. Купленный за 1,3 млн долларов рисунок камня — коричневый, в отличие от серого первоисточника.

Проданный рисунок — одно из 100 изображений, созданных в рамках проекта EtherRock. В их основе — бесплатный клип-арт (элемент графического дизайна), скачанный с сайта goodfreephotos.com.

Неизвестный криптоарт-инвестор купил NFT со стоковым рисунком камня за 400 ETH (примерно 1,3 млн долларов или 95 млн рублей). Об этом пишет Vice.

Судя по записям транзакций, покупатель, пожелавший остаться анонимным, настоящий ценитель NFT. В марте этого года он заплатил 4200 ETH (7,6 млн долларов на тот момент) за одно из произведений серии CryptoPunk.

Продавец камня — британский криптоинвестор Том Осман. 4 августа он купил этот NFT за 5300 долларов, написав через несколько дней в твиттере: «Я думаю, это лучшая инвестиция в моей жизни».

По словам Османа, критиков криптоарта достаточно, но «любая пресса — это хорошая пресса». «Чем больше люди ненавидят камень, тем сильнее он будет дорожать. Ожидайте, что в ближайшее время он будет продаваться в несколько раз дороже», — заявил он.

Проект EtherRock стал вирусным три недели назад, а на прошлой неделе самая низкая цена на NFT с камнями составляла уже 300 тыс. долларов. Пару дней назад криптоарт-предприниматель Джастин Сан сказал, что купил один из рисунков серии за полмиллиона долларов.