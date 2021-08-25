Аноним потратил 1,3 млн долларов на рисунок камня в виде NFT. Он был бесплатным клип-артом

Неизвестный криптоарт-инвестор купил NFT со стоковым рисунком камня за 400 ETH (примерно 1,3 млн долларов или 95 млн рублей). Об этом пишет Vice.
Проданный рисунок — одно из 100 изображений, созданных в рамках проекта EtherRock. В их основе — бесплатный клип-арт (элемент графического дизайна), скачанный с сайта goodfreephotos.com.
Все произведения немного отличаются друг от друга по цвету. Каких‑либо еще отличий от оригинала нет. Купленный за 1,3 млн долларов рисунок камня — коричневый, в отличие от серого первоисточника.
Судя по записям транзакций, покупатель, пожелавший остаться анонимным, настоящий ценитель NFT. В марте этого года он заплатил 4200 ETH (7,6 млн долларов на тот момент) за одно из произведений серии CryptoPunk.
Продавец камня — британский криптоинвестор Том Осман. 4 августа он купил этот NFT за 5300 долларов, написав через несколько дней в твиттере: «Я думаю, это лучшая инвестиция в моей жизни».
По словам Османа, критиков криптоарта достаточно, но «любая пресса — это хорошая пресса». «Чем больше люди ненавидят камень, тем сильнее он будет дорожать. Ожидайте, что в ближайшее время он будет продаваться в несколько раз дороже», — заявил он.
Проект EtherRock стал вирусным три недели назад, а на прошлой неделе самая низкая цена на NFT с камнями составляла уже 300 тыс. долларов. Пару дней назад криптоарт-предприниматель Джастин Сан сказал, что купил один из рисунков серии за полмиллиона долларов.