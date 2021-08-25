OnlyFans не будет блокировать контент сексуального характера. Платформа договорилась с банками

Контент-платформа OnlyFans не будет блокировать посты сексуального характера, хотя неделю назад обещала обратное. Компания заключила новые соглашения с банками-партнерами, передает Variety.

Создатели OnlyFans заявили, что «получили гарантии, необходимые для поддержки наших авторов» и оформили новые соглашения с банками о выплате средств создателям контента на сайте, включая материалы откровенно сексуального характера.

Запланированные на 1 октября изменения отменили. Администрация платформы собиралась запретить фото и видео полового акта, мастурбации и не только.

Отмененные изменения были обусловлены давлением банков и платежных систем, об этом рассказывал основатель OnlyFans.