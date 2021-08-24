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Прокуратура проверит высказывания красноярского чиновника, который назвал жителей «кучей дерьма»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:23

Красноярская прокуратура проверит высказывания советника руководителя администрации края Андрея Агафонова, назвавшего жителей, жалующихся на смог, «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Слова чиновника проверят на нарушение статьи 5.61 КоАП («Оскорбление»). По части этой статьи, касающейся публичного оскорбления, должностным лицам грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей. Проверку начали после жалобы гражданина, отметили в прокуратуре.

Сам советник главы красноярской администрации так прокомментировал новость у себя в телеграм-канале: «Понимаете, карма такая — стоит упомянуть слово „русские“, как Цукерберг тебя банит, а бдительные красноярцы пишут доносы в прокуратуру и АП. Ничего не меняется».

В середине августа Агафонов раскритиковал в фейсбуке красноярцев, жалующихся на смог от лесных пожаров. Это стало ответом чиновника комментарии под постом фигуриста Алексея Ягудина, который заявил, что был в Красноярске, но не заметил задымления.

Людей, которые начали оставлять возмущенные комментарии под записью спортсмена, Агафонов назвал «ноющей кучей дерьма». «Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой‑то плаксивый сброд», — заявил он.

Пост был удален администрацией фейсбука за нарушение правил платформы, а аккаунт чиновника был заблокирован на месяц. Сам Агафонов подчеркивал, что не удалял запись, вызвавшую скандал. В администрации Красноярского края сказали, что не собираются принимать кадровых решений в отношении автора поста.

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