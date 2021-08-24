В России впервые с конца июня выявили менее 19 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 18 833 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это минимум с 23 июня, когда оперштаб отчитался о 17 594 новых заболевших, и на 621 случай меньше, чем вчера.
В лидеры по заболеваемости вышла Московская область. За ней идут Москва, Петербург, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Воронежская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 6 785 374. За последние сутки выздоровели 18 636 человек, за все время — 6 053 503. За сутки умерли 794 человека, за весь период — 177 614.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 211,7 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (37,4 млн), на втором — Индия (32,4 млн), на третьем — Бразилия (20,5 млн).