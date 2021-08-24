В России впервые с конца июня выявили менее 19 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 18 833 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это минимум с 23 июня, когда оперштаб отчитался о 17 594 новых заболевших, и на 621 случай меньше, чем вчера.

В лидеры по заболеваемости вышла Московская область. За ней идут Москва, Петербург, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Воронежская область.