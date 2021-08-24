Вышел трейлер «Параллельных матерей» Педро Альмодовара. Это фильм о трудностях материнства

В центре повествования Дженис ( Пенелопа Крус ), женщина средних лет, которая случайно забеременела от мужчины, но тот не хочет становиться отцом. Чтобы было на что жить ей и ее новорожденному ребенку, Дженис устраивается на работу фотографом и нанимает присматривать за домом Ану (Милена Смит), подростка в страхе перед собственным будущим.

В трейлере это не раскрывается, но, согласно синопсису фильма, Дженис и Ана рожают в одной больничной палате, там же они и знакомятся. Их объединяет то, что они обе одиноки и их беременности не запланированы, так что им придется вместе учиться воспитанию детей.

Педро продюсирует фильм вместе со своим младшим братом Агустином Альмодоваром. Это не первая совместная работа режиссера и Крус, актрису уже номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль в «Возвращении», а в Каннах она забрала статуэтку в этой категории.

1 сентября «Параллельные матери» откроют Венецианский фестиваль, а 10 октября закроют фестиваль в Нью-Йорке — участие в последнем поможет попасть фильму в гонку за «Оскар». В российский прокат картина выйдет 11 ноября.