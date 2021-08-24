Сканы паспортов 1,3 млн российских клиентов Oriflame утекли в сеть. На их имя могут взять микрозаймы

На теневой площадке RaidForums появилось объявление о продаже базы со сканами паспортов более 1,3 млн российских клиентов Oriflame. Об этом пишет «Коммерсант».

На сайте самой компании говорится, что она подверглась серии хакерских атак 31 июля и 1 августа. В Oriflame утверждают, что взлом не затронул номера банковских счетов, телефоны, пароли и денежные операции пользователей.

До этого продавец выставлял на форуме данные клиентов компании из Грузии и Казахстана. Он утверждает, что в его руках информация о пользователях из 14 стран. Эксперты считают, что утечка могла произойти из‑за уязвимостей на корпоративном сайте. База может быть украдена из резервной копии хранилища файлов.

В Oriflame признают, что взлом затронул не только российских клиентов. Там отметили, что усилили меры кибербезопасности и расследуют инцидент вместе с правоохранительными органами.

По оценке управляющего RTM Group Евгения Царева, база из 1,3 млн сканов паспортов стоит на черном рынке в сотни тысяч долларов. Злоумышленники могут использовать ее, чтобы взять микрозайм, зарегистрировать домены в зоне .ru, сим-карты или кошельки платежных систем.

Объединив паспортную информацию с базой пластиковых карт, возможно создать поддельный паспорт или оформить электронную подпись, а этого достаточно, чтобы украсть деньги с банковских счетов или перепродать активы.