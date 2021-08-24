Кристиан Бэйл сыграет проповедника-наркодилера. В основу фильма ляжет реальная статья Vanity Fair

Кристиан Бэйл сыграет главную роль в экранизации материала Vanity Fiar, который адаптирует сценарист Чарльз Рэндольф («Игра на понижение»). Об этом пишет Deadline.

Оригинальная статья рассказывает историю проповедника в Портленде Джона Ли Бишопа. У пастора было трудное детство: его дяди для забавы устраивали кулачные бои между детьми, и в конечном итоге судьба привела мужчину в церковь, расположенную в супермаркете K-Mart.

Бишоп был прирожденным шоуменом: он приводил с собой экзотических животных и даже бенгальского тигра, который его чуть не загрыз, и быстро разбогател, но не умел обращаться с большими деньгами — пристрастился к алкоголю и обезболивающим. В это же время его сын Дэвид начал употреблять тяжелые наркотики, и, чтобы помочь сыну покончить с зависимостью и самому понять принцип действия веществ, Бишоп стал принимать их сам. Вскоре мужчина занялся контрабандой наркотиков для мексиканского картеля, и на 20-м пересечении границы его поймали и приговорили к пяти годам тюрьмы.

Студия New Regency купила права на экранизацию статьи еще в 2019 году — и не только на историю Бишопа, но и его сына. Срежиссирует фильм постановщик «Знакомства с родителями» Джей Роуч. Бэйл также выступит продюсером картины, а вместе с ним Эллен Голдсмит-Вейн, Эрик Робинсон и Маргарет Райли.