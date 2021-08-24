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В Роспотребнадзор поступили жалобы на неработающую предустановку отечественного софта на iPhone

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:12

Про жалобы покупателей о том, что на iPhone не работает предустановка российских приложений, рассказал в своем телеграм-канале депутат Антон Горелкин. В Роспотребнадзор подтвердили «Коммерсанту», что в августе было несколько обращений по этому поводу.

По словам одного из собеседников Горелкина, при установке приложения на только что купленном телефоне Apple ID выдает ошибку. Другой пользователь заметил, что окно выбора приложений можно пропустить, нажав на крестик в углу экрана.

«В моем айфоне по умолчанию стоит поиск от Google. Не помню, чтобы вообще была возможность выбора наших „Рамблера“ или „Яндекса“», — приводит цитату одного из владельцев iPhone депутат.

В Роспотребнадзоре напомнили, что товар без предустановленного отечественного софта может быть признан некачественным; покупатель может потребовать замены продукта, устранения недостатков или настоят на возрасте денег.

В Минцифры заявили изданию, что уже ведут переговоры с Apple — и с ближайшим обновлением компания устранит технические проблемы. В противном случае компании грозит штраф до 20 тыс. рублей.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал, что предустановленный браузер Google действительно нарушает закон, но не возможность закрыть окно выбора — в законах не указано, что пользователь не может так сделать. Сбой в Apple ID он связал с тем, что компания недостаточно оттестировала предустановку.

В январе 2021 года правительство утвердило список приложений, обязательных к предустановке. В него попали приложение «Яндекса» и его сервисы — «Браузер», «Карты» и «Диск», почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент «Маруся», OK Live, «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», Kaspersky Internet Security и Applist.ru.

С 1 июля производители гаджетов обязаны предустанавливать в браузер по умолчанию российский поисковик. Новые правила касаются смартфонов, ноутбуков, ПК и Smart TV.

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