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Черногория ввела новые коронавирусные ограничения на въезд туристов

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:25

Черногория из‑за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 ужесточила условия въезда для иностранных туристов. Об этом стало известно из сообщения правительства страны.

C 24 августа от всех приезжающих будут требовать сертификат о вакцинации (достаточно будет одной прививки «Спутником V»), справку о перенесенном не менее 14 и не более 180 дней назад коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов.

Также для въезда примут отрицательный результат экспресс-теста, сделанного не более чем за 48 часов. При этом туристам необходимо будет показать указанные документы даже при пересечении границы наземным путем через близлежащие страны.

Исключение сделали только для граждан Сербии, Хорватии, Албании, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины. Они могут приезжать в Черногорию свободно.

В данный момент россияне могут попасть в Черногорию только через третьи страны, поскольку авиасообщение со страной пока не восстановлено. С 6 июня граждане России могли въезжать в Черногорию без предъявления ПЦР-теста.

Однако во второй половине июля в стране начало расти число заболевших COVID-19. В течение месяца оно увеличилось в десятки раз. 23 августа было выявлено 415 новых случаев коронавируса, 22 августа — 622 случая.

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