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В московском метро пассажиры избили родителей ребенка с аутизмом

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:27

В московском метро произошел конфликт между родителями мальчика с аутизмом и тремя другими пассажирами. В результате него пострадали близкие ребенка. Об этом сообщило издание «Такие дела».

Вечером 22 августа женщина по имени Анна вместе с супругом, бабушкой и двумя сыновьями ехала в вагоне метро. Большая часть семьи сидела на одной стороне, однако 12-летний Ваня (именно у него аутизм) был на другой стороне — он снимал поездку на видео.

На одной из остановок в вагон зашла другая семья — женщина, парень и девушка. Женщина потребовала, чтобы Ваня подвинулся и позволил ей и ее родственникам сесть рядом. Мальчик начал двигаться, но не успел освободить сиденье прежде, чем на него сел молодой человек. По словам Анны, ему было около 17 лет.

«Мой муж сделал замечание молодому человеку, в ответ получил хамство от него и оскорбления от женщины. Я попыталась ей объяснить, что ребенок с особенностями, на что она заявила, мол, правильно тебя Бог наказал», — рассказала Анна.

Она отметила, что юноша всю поездку провоцировал ее супруга на драку. Сопровождавшая его девушка также оскорбляла семью Вани. Когда отец мальчика попытался выйти из вагона, молодой человек ударил его в голову.

«Тут же на нас набросились девушка и ее мама, начали царапать лица. Двое парней смогли оттащить их и насильно усадить на место. Они невозмутимо сели, как будто ничего не случилось. Двери на тот момент закрылись, и поезд поехал дальше», — добавила Анна.

На станции к Анне и ее семье подошли полицейские. Их, вероятно, привлек внешний вид мужа женщины: после драки у него из‑под глаза текла кровь, и она запачкала одежду. «Мы зафиксировали побои: ушибы мягких тканей, ссадины, синяки», — сказала Анна.

Семья Анны написала объяснительную и пожаловалась на нападавших — тех вскоре вывели из вагона и отвели в пункт полиции. В МВД пообещали дать правовую оценку действия сторон и принять процессуальное решение.

«Мы никогда не закрывались от социума, несмотря на то что у Вани тяжелый диагноз. В жизни случались разные ситуации, были, например, соседи, которые через воздушную вентиляцию пытались нас травить дихлофосом, потому что им мешали крики Вани. Но с такой агрессией и издевательским поведением я столкнулась впервые», — подчеркнула Анна.

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