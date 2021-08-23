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Песни Sex Pistols смогут включить в сериал Денни Бойла без разрешения Джона Лайдона. Он проиграл суд

Семён Гудошников
Сегодня в 22:28

Экс-фронтмен Sex Pistols Джон Лайдон, известный как Джонни Роттен, проиграл в суде спор об авторских правах с бывшими коллегами по панк-группе — барабанщиком Полом Куком и гитаристом Стивом Джонсоном. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Кук и Джонсон подали иск к Лайдону, когда он попытался запретить использование музыки коллектива в новом телесериале Денни Бойла о Sex Pistols. Артисты настаивали, что в группе была договоренность, согласно которой такие решения принимаются большинством голосов. Лайдон в ответ заявлял, что это соглашение никогда не применялось, а сам он всегда считал его «рабским».

Верховный суд Великобритании установил, что старый контракт продолжает действовать, и большинство челнов группы могут отвергнуть вето любого из них, если тот, по их мнению, ведет себя неблагоразумно.

Джонс и Кук приветствовали решение суда, заявив, что оно внесло ясность в порядок принятия решений. «Это был неприятный опыт, но через него надо было пройти, чтобы двигаться дальше с надеждой на сотрудничество и лучшие отношения в будущем», — отметили они.

Съемки байопика «Pistol» начались в марте на киностудии Disney. Сериал будет состоять из шести эпизодов. В его основу легли воспоминания гитариста группы Стива Джонса «Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol», опубликованные в 2016 году. По мнению Лайдона, он представлен в них в невыгодном свете.

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