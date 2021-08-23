В России начали блокировать мобильное приложение «Навальный»

Мобильные операторы и провайдеры начали блокировать в России приложение «Навальный». Об этом сообщила «Медуза»* со ссылкой на данные проекта GlobalCheck.

По информации издания, среди прочих доступ к приложению закрыл оператор «Билан», а также провайдер Wifire. Частично не работает сервис у клиентов МТС. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что приложение не работает и через VPN.

При этом у других людей «Навальный» открывается без сложностей или после дополнительного обновления страницы.

Ранее Роскомнадзор потребовал, чтобы приложение «Навальный» удалили из App Store и Google Play. По словам ведомства, требование объясняется необходимостью ограничить доступ к информационным ресурсам, способствующим деятельности ФБК**.

*«Медуза» признана Минюстом средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента.

**«Фонд борьбы с коррупцией» признан в России экстремистской организацией и НКО-иноагентом.