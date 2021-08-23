перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Yogi Purnama/YouTube Новость о Супермене-гее распространил художник, выступающий против ЛГБТ-персонажей в комиксах
Новость о Супермене-гее распространил художник, выступающий против ЛГБТ-персонажей в комиксах Обновлено в 23:06
Песни Sex Pistols смогут включить в сериал Денни Бойла без разрешения Джона Лайдона. Он проиграл суд 22:28
В московском метро пассажиры избили родителей ребенка с аутизмом 22:27
«Просматривайте материалы дальше первой ссылки»: в сети смеются над советами эксперта РИА «Новости» 21:36
В России начали блокировать мобильное приложение «Навальный» 21:07
Скандал в Театре им. Ермоловой, Супермен-гомосексуал и другие новости дня
20:53 дайджест
«Единая Россия» агитирует избирателей в регионах при помощи крышек для закатывания овощей 20:52
В «Художественном» покажут фильм Андрея Тарковского «Иваново детство» 20:33
В Москве и Петербурге начались акции в поддержку женщин Афганистана. Есть задержанные 19:44
Минюст: «Дождь»* признали иноагентом за распространение публикаций других СМИ-иноагентов Обновлено в 19:32
Улыбнись, я сказал: примеры токсичной позитивности из жизни 19:28
Netflix показал трейлер документального сериала о Билли Миллигане — мужчине с 24 личностями 18:56
Ученые: интроверты понимают психологию людей лучше, чем экстраверты 18:02
Wildberries сообщил о росте платежей через карту «Мир» после ввода комиссий для Visa и Mastercard 17:17
В Ярославле санитары психбольницы избили женщину в лифте. Прокуратура проводит проверку 17:10
В Новой Москве построят роботизированный архивный комплекс 16:39
Кадр из фильма «Кошки» «Кошки», «Мулан» и «Эмоджи фильм»: худшие фильмы по мнению пользователей Reddit
«Кошки», «Мулан» и «Эмоджи фильм»: худшие фильмы по мнению пользователей Reddit 16:19
Россия получила 17,5 млрд долларов от МВФ на восстановление экономики 16:06
Польша возведет на границе с Беларусью новый забор высотой 2,5 метра 15:33
Выплаты военным и пенсионерам, обещанные Путиным, обойдутся бюджету в более 500 млрд рублей 15:32
Отключить рекламу

В России начали блокировать мобильное приложение «Навальный»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:07

Мобильные операторы и провайдеры начали блокировать в России приложение «Навальный». Об этом сообщила «Медуза»* со ссылкой на данные проекта GlobalCheck.

По информации издания, среди прочих доступ к приложению закрыл оператор «Билан», а также провайдер Wifire. Частично не работает сервис у клиентов МТС. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что приложение не работает и через VPN.

При этом у других людей «Навальный» открывается без сложностей или после дополнительного обновления страницы.

Ранее Роскомнадзор потребовал, чтобы приложение «Навальный» удалили из App Store и Google Play. По словам ведомства, требование объясняется необходимостью ограничить доступ к информационным ресурсам, способствующим деятельности ФБК**.

*«Медуза» признана Минюстом средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента.

**«Фонд борьбы с коррупцией» признан в России экстремистской организацией и НКО-иноагентом.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
рок
Маскарад «По...пляшем!»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МТС
Роскомнадзор
Google
Минюст РФ
Фонд борьбы с коррупцией
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить