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Скандал в Театре им. Ермоловой, супермен-гомосексуал и другие новости дня
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Дайджест

Скандал в Театре им. Ермоловой, супермен-гомосексуал и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:53

СПЧ не нашел нарушений в признании «Дождя» иноагентом. По словам главы совета Валерия Фадеева, телеканал распространял материалы других иностранных агентов и получал финансирование из‑за рубежа.

«Проект» перезапустится под новым названием «Агентство». Издание временно прекратило деятельность после признания его «нежелательной организацией».

Выплаты военным и пенсионерам, обещанные Путиным, обойдутся в более чем 500 млрд рублей. Деньги выделят из дополнительных доходов бюджета.

Олег Меньшиков покинул пост директора Драмтеатра имени Ермоловой, оставшись худруком коллектива. Артисты обвинили его в массовых увольнениях.

В СИЗО «Лефортово» запретили спать днем и слушать новости по радио. В этом изоляторе находится Сергей Фургал.

В России зарегистрировали менее 20 тыс. новых случаев коронавируса. Общее число выявленных в стране заражений достигло 6 766 541.

Паша Техник вышел на свободу после срока за пьяное вождение. Рэпер сообщил об этом в инстаграме, выложив фото сразу после освобождения.

Украина ввела санкции против 12 российских компаний. В стране оказались заблокированы газеты «Ведомости» и «Московский комсомолец».

Польша построит на границе с Беларусью новый забор высотой 2,5 метра. К охране рубежей страна планирует привлечь больше военных.

В Японии начали продавать стол с отверстием для кошки. Теперь работать или обедать с питомцем станет значительно удобнее!

Художник DC Comics сказал, что компания намерена попрощаться с классической версией Супермена — Кларком Кентом. В дальнейшем авторы расскажут историю его гомосексуального сына Джонатана.

Netflix показал трейлер документального сериала о Билли Миллигане — мужчине с 24 личностями. Премьера намечена на 22 сентября.

Про создателя сериала «Звездный путь» Джина Родденберри снимут байопик. Режиссера и актеров пока не нашли.

С 26 августа в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» на большие экраны вернется «Интерстеллар». Космическое путешествие пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

24 августа во «Флаконе» Anacondaz устроят проводы московскому лету. Ивент пройдет под открытым небом и в COVID-free формате.

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