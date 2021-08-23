В «Художественном» покажут фильм Андрея Тарковского «Иваново детство»

В «Художественном» 27 августа пройдет показ фильма Андрея Тарковского «Иваново детство», получившего «Золотого льва» на Венецианском фестивале в 1962 году. Мероприятие приурочат ко Дню российского кино. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.

Первая полнометражная работа режиссера снята по мотивам рассказа Владимира Богомолова. Тарковский отмечал, что «не пытался анализировать сам процесс, а скорее состояние человека, на которого воздействует война».

В центре истории — 12-летний подросток по имени Иван, который становится разведчиком. Он желает отомстить за смерть близких и с риском для своей жизни добывает для советской армии секретные сведения о противнике.

«„Иваново детство“ — пронзительный, поэтический образ детства, проведенного в нечеловеческих условиях — на войне. Это самый „маленький“, самый ясный, самый человечный фильм великого русского режиссера, с первых кадров которого видно, что в отечественное кино пришел гений», — рассказал программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Для показа в кинотеатре фильм предоставил киноконцерн «Мосфильм». Купить билеты на показ можно на сайте кинотеатра.