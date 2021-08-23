В Москве и Петербурге начались акции в поддержку женщин Афганистана. Есть задержанные

В Москве и Петербурге начались пикеты в поддержку женщин Афганистана. Их организовали активистки движения «СоцФем Альтернатива». Об этом сообщила «Медиазона». В столице акция проходит около посольства Афганистана на Поварской улице. Там, по подсчетам RTVI, собрались несколько десятков человек. Они ожидают своей очереди, чтобы постоять с плакатом возле особняка Понизовского (в нем расположено посольство).

Некоторых участников пикета уже задержали. «ОВД-Инфо» сообщает о как минимум шестерых задержанных: активистах «Российской социалистической инициативы» Ксении Безденежных и Илье Луховицком, а также еще четырех женщинах. Одну из девушек увели в автозак, несмотря на то, что она стояла без плаката. Правоохранители объяснили задержание «проверкой документов». В Петербурге задержаний пока нет.