Супермен может стать геем. DC планирует закончить историю Кларка Кента и запустить комикс о его сыне

DC Comics намерена перестать выпускать комиксы о Кларке Кенте — классическом герое историй о Супермене. В качестве нового героя франшизы может выступить его сын Джонатан. Об этом рассказал ютьюб-каналу ComicArtistPro Secrets художник компании Итан Ван Скивер.

Он заявил, что DC Comics уже давно желает распрощаться со старой версией Супермена — в первую очередь из‑за проблем с авторскими правами на персонажа. «Это старый персонаж, а родственники его создателей хотели денег», — пояснил Ван Скивер.

Художник отметил, что новая серия под названием «Супермен, сын Кал-Эла» сфокусируется на Джонатане Кенте, впервые появившемся в комиксах DC в 2015 году. Сын Кларка Кента и Лоис Лейн станет супергероем, как и его отец, но, в отличие от него, будет гомосексуалом.

«Пока этого никто не знает, кроме меня. Думаю, Кларк Кент попрощается с нами. Его собираются заменить Джонатаном Кентом, а затем объявят, что этот персонаж — гей», — сказал Ван Скивер.