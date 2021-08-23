перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Скандал в Театре им. Ермоловой, супермен-гомосексуал и другие новости дня
20:53 дайджест
«Единая Россия» агитирует избирателей в регионах при помощи крышек для закатывания овощей 20:52
В «Художественном» покажут фильм Андрея Тарковского «Иваново детство» 20:33
В Москве и Петербурге начались акции в поддержку женщин Афганистана. Есть задержанные 19:44
Минюст: «Дождь»* признали иноагентом за распространение публикаций других СМИ-иноагентов Обновлено в 19:32
Улыбнись, я сказал: примеры токсичной позитивности из жизни 19:28
Yogi Purnama/YouTube Супермен может стать геем. DC планирует закончить историю Кларка Кента и запустить комикс о его сыне
Супермен может стать геем. DC планирует закончить историю Кларка Кента и запустить комикс о его сыне 19:27
Netflix показал трейлер документального сериала о Билли Миллигане — мужчине с 24 личностями 18:56
Ученые: интроверты понимают психологию людей лучше, чем экстраверты 18:02
Wildberries сообщил о росте платежей через карту «Мир» после ввода комиссий для Visa и Mastercard 17:17
В Ярославле санитары психбольницы избили женщину в лифте. Прокуратура проводит проверку 17:10
В Новой Москве построят роботизированный архивный комплекс 16:39
Кадр из фильма «Кошки» «Кошки», «Мулан» и «Эмоджи фильм»: худшие фильмы по мнению пользователей Reddit
«Кошки», «Мулан» и «Эмоджи фильм»: худшие фильмы по мнению пользователей Reddit 16:19
Россия получила 17,5 млрд долларов от МВФ на восстановление экономики 16:06
Польша возведет на границе с Беларусью новый забор высотой 2,5 метра 15:33
Выплаты военным и пенсионерам, обещанные Путиным, обойдутся бюджету в более 500 млрд рублей 15:32
В России планируют за 10 лет увеличить долю электромобилей до 10% и открыть 72 тыс. зарядных станций 14:50
В Японии начали продавать стол с отверстием для того, чтобы работать и обедать вместе с кошкой 14:43
Песков: внесение «Дождя»* в реестр СМИ-иноагентов не согласовывалось с Кремлем 13:50
Anacondaz устроят проводы московскому лету во «Флаконе» 24 августа
Anacondaz устроят проводы московскому лету во «Флаконе» 24 августа 13:13
Отключить рекламу

Супермен может стать геем. DC планирует закончить историю Кларка Кента и запустить комикс о его сыне

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:27

DC Comics намерена перестать выпускать комиксы о Кларке Кенте — классическом герое историй о Супермене. В качестве нового героя франшизы может выступить его сын Джонатан. Об этом рассказал ютьюб-каналу ComicArtistPro Secrets художник компании Итан Ван Скивер.

Он заявил, что DC Comics уже давно желает распрощаться со старой версией Супермена — в первую очередь из‑за проблем с авторскими правами на персонажа. «Это старый персонаж, а родственники его создателей хотели денег», — пояснил Ван Скивер.

Художник отметил, что новая серия под названием «Супермен, сын Кал-Эла» сфокусируется на Джонатане Кенте, впервые появившемся в комиксах DC в 2015 году. Сын Кларка Кента и Лоис Лейн станет супергероем, как и его отец, но, в отличие от него, будет гомосексуалом.

«Пока этого никто не знает, кроме меня. Думаю, Кларк Кент попрощается с нами. Его собираются заменить Джонатаном Кентом, а затем объявят, что этот персонаж — гей», — сказал Ван Скивер.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
рок
Маскарад «По...пляшем!»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Джонатан Кент
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить