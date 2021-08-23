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Netflix показал трейлер документального сериала о Билли Миллигане — мужчине с 24 личностями

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:56

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального сериала «Монстры внутри: 24 лица Билли Миллигана», рассказывающего историю самого известного человека с диссоциативным расстройством идентичности, или расстройством множественной личности.

Миллиган стал первым человеком в истории, которого оправдали за тяжкое преступление из‑за подобного диагноза. В 1970-х его судили за грабеж и изнасилования, а в 1981 году о его случае рассказал в документальном романе писатель Дэниел Киз.

Трейлер представляет уникальные архивные кадры допросов Миллигана, а также фрагменты из новостных телепрограмм тех лет. В них журналисты задаются вопросом, не пытается ли мужчина избежать суда, изображая редкий недуг.

«Люди, которые знали его, сказали, что ложь была его способом жить», — отмечает одна из корреспонденток. «Каждый раз, когда я просыпаюсь, кто‑то говорит мне, что я сделал что‑то плохое», — говорит в другом фрагменте сам Миллиган.

Автор сериала Оливье Мегатон вместе с экспертами и свидетелями процесса над Билли Миллиганом попытались разобраться, кем на самом деле он был и какое наказание за свои проступки должен был — или не должен — понести. Премьера сериала намечена на 22 сентября.

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