Минюст: «Дождь»* признали иноагентом за распространение публикаций других СМИ-иноагентов

Телеканал «Дождь»* внесли в список СМИ — иностранных агентов, поскольку он распространял статьи других иноагентов. Об этом написала в фейсбуке член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева со ссылкой на представителя Минюста Романа Циганова.

Речь идет о материалах «Медузы», «Голоса Америки», телеканала «Настоящее время», правозащитника Льва Пономарева и журналистки Людмилы Савицкой (все они признаны Минюстом иноагентами). Запрос о включении «Дождя» в список Минюста поступил от Роскомнадзора.

«Дождь» был признан иноагентом 20 августа. Председатель думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сказал, что канал «неоднократно попадал в поле зрения комиссии», а материалы поступали «от различных организаций и граждан».

Вместе с «Дождем» в список иностранных агентов попало издание «Важные истории» и шесть его журналистов. Сейчас в списке Минюста 43 СМИ и физических лица, которые, по мнению ведомства, выполняют функции иноагентов.

* «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.