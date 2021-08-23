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Минюст: «Дождь»* признали иноагентом за распространение публикаций других СМИ-иноагентов

Семён Гудошников
Сегодня в 18:30
Обновлено сегодня в 19:32:

СПЧ не нашел нарушений в признании «Дождя» иноагентом. «Первый критерий — это распространение информации, публикаций, созданных СМИ-иноагентами, второй критерий — это получение финансирования из‑за рубежа. Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал „Дождь“ включен в реестр иностранных агентов», — заявил глава совета Валерий Фадеев.

Телеканал «Дождь»* внесли в список СМИ — иностранных агентов, поскольку он распространял статьи других иноагентов. Об этом написала в фейсбуке член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева со ссылкой на представителя Минюста Романа Циганова.

Речь идет о материалах «Медузы», «Голоса Америки», телеканала «Настоящее время», правозащитника Льва Пономарева и журналистки Людмилы Савицкой (все они признаны Минюстом иноагентами). Запрос о включении «Дождя» в список Минюста поступил от Роскомнадзора.

«Дождь» был признан иноагентом 20 августа. Председатель думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сказал, что канал «неоднократно попадал в поле зрения комиссии», а материалы поступали «от различных организаций и граждан».

Вместе с «Дождем» в список иностранных агентов попало издание «Важные истории» и шесть его журналистов. Сейчас в списке Минюста 43 СМИ и физических лица, которые, по мнению ведомства, выполняют функции иноагентов.

* «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.

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