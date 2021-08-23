Ученые: интроверты понимают психологию людей лучше, чем экстраверты

Ученые из Йельского университета провели исследование и выяснили, что люди, склонные к интроверсии, гораздо лучше понимают человеческую психологию. Об этом сообщил Inc.

Специалисты провели опрос почти тысячи добровольцев, им задавали такие вопросы как «Люди работают усерднее в группах или индивидуально?» или «Помогает ли справиться с фрустрацией вымещение гнева на подушке или мягкой игрушке?» (верные ответы — «индивидуально» и «нет»).

Затем ученые провели для тех же добровольцев серию личностных тестов. Они показали, что более верные ответы давали застенчивые и меланхоличные участники. Веселые и дружелюбные экстраверты же, напротив, хуже понимали психологию других людей.

«Возможно, меланхоличные, интровертные люди тратят больше времени на наблюдение за человеческой природой, нежели те, кто занят взаимодействием с другими, или же они более точны в самоанализе, потому что у них меньше мотивационных предубеждений», — отметил психолог и соавтор работы Антон Голлвитцер.

По его словам, результаты исследования продемонстрировали «недооцененную силу интровертов», которых реже воспринимают как потенциальных хороших руководителей. Однако именно они могут стать наиболее эффективными и чуткими лидерами, заявил Голвицер.

Он добавил, что к таким же выводам приходят и другие научные работы. В частности, некоторые из них указывают на то, что интроверты лучше действуют в кризисных ситуациях, более проницательно оценивают мотивацию других людей и объясняют причины их поступков.