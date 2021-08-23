В Ярославле санитары психбольницы избили женщину в лифте. Прокуратура проводит проверку

Сотрудники ярославской областной клинической больницы избили в лифте связанную женщину. Видео с камеры наблюдения появилось в паблике «Свободный Ярославль», затем на него обратили внимание СМИ.

На кадрах видно, как два санитара силком затаскивают девушку в лифт. Пока один из них душит невольную пациентку, второй наносит несколько ударов по почкам. Женщина кричит и сопротивляется, на что ей отвечают ударами по голове.

Кто вызвал бригаду санитаров и почему женщину решили насильно увезти в клинику, не сообщается.

В пресс-службе ярославского Депздрава сказали «Подъему», что проводят проверку. Там отметили, что сотрудники пока не уволены, но, скорее всего, будут. У санитаров взяты объяснительные, после выяснения деталей их накажут по всей строгости закона, добавили в департаменте.

По материалам с камер наблюдения прокуратура начала проверку. «При наличии оснований» ведомство пообещало принять «исчерпывающие меры прокурорского реагирования». Телеканал «360» уточняет, что женщину осмотрели врачи, у нее не нашли серьезных травм.