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В Новой Москве построят роботизированный архивный комплекс

Виктория Шанина
Сегодня в 16:39

В поселении Вороновское Новой Москвы построят архивный комплекс, оснащенный «по самым последним технологиям» в сфере робототехники. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Общая площадь комплекса составит 70 тыс. квадратных метров. Внутри появятся два основных функциональных блока, фондохранилище и центр управления архивом. Внешняя отделка будет выполнена из витражного стекла и перфорированных алюминиевых кассет.

© stroi.mos.ru
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© stroi.mos.ru
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© stroi.mos.ru
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Центральный вход будет «выделен отдельным объемом» и расположится между основными блоками. Вокруг комплекса создадут ландшафтное озеленение, а основным элементом станет треугольник — как и на самом здании. На территории вокруг архивного центра появятся места отдыха и наземные парковки.

«Москомархитектура согласовала проект роботизированного архивного комплекса в Новой Москве. Здание фондохранилища запроектировано одноэтажным, к нему примыкает пятиэтажный центр управления. <…> Его фасады также выглядят очень современно и динамично за счет структурного остекления. Рисунок на стекле представляет собой множество линий, пересекающихся под разными углами, отчетливо проступает фигура треугольника», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

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