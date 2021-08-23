В Новой Москве построят роботизированный архивный комплекс

В поселении Вороновское Новой Москвы построят архивный комплекс, оснащенный «по самым последним технологиям» в сфере робототехники. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Общая площадь комплекса составит 70 тыс. квадратных метров. Внутри появятся два основных функциональных блока, фондохранилище и центр управления архивом. Внешняя отделка будет выполнена из витражного стекла и перфорированных алюминиевых кассет.