Улыбнись, я сказал: примеры токсичной позитивности из жизни

Пользователи Reddit рассказали о случаях токсичной позитивности из своей жизни, которые лучше всего избегать. За восемь дней тред собрал больше тысячи комментариев.
Токсичная позитивность — попытка заглушить негативные эмоции, прикрываясь оптимизмом.
Понять, что вы или близкие люди находятся в таком состоянии можно по нескольким признакам: маскировка истинных чувств, попытки «не зацикливаться» на проблеме, игнорирование, чувство вины за эмоции, желание избавить других от негатива с помощью вещей, которые помогают именно вам, фразы в духе «могло быть и хуже», вместо признания эмоциональных проблем, и попытки пристыдить других за отрицательные чувства.
Мы собрали самые популярные проявления токсичной позитивности, которыми поделились юзеры Reddit.
- «Наставления человека, который выжил в каких‑то обстоятельствах. Если они работают для него, это не означает, что они поможет другим».
susahamat
- «Что вам нужно иметь все ниже перечисленное, иначе жизнь будет «потрачена впустую». Вам необходимо путешествовать, иметь близкого человека, выдающуюся карьеру, блестящий отчет о ваших приключениях, детей или породистых домашних животных, вы обязаны поступить в университет, у вас должен быть бизнес».
QuestionsInAnswers
- «Это я заметил на многих форумах, ориентированных на женщин. Речь о стремлении всегда поддерживать друг друга и быть позитивными. Я обратил внимание, что люди воспринимают несогласие с ними как пренебрежение. А в некоторых случаях модераторы просто удаляют все, если их не поддерживает 100% пользователей. Я как‑то раз не согласился с кем‑то на форуме по уходу за детьми по очень незначительной причине. Пользователи реагировали так, будто я посылал им смертельные угрозы. В конце концов модераторы удалили все мои комментарии, потому что разговор становился «слишком токсичным».
maid-for-hire
- «Немало родителей настаивают, что дети никогда не должны жаловаться, потому что многим приходится хуже, чем им. У меня есть друг, который вырос с таким мышлением, и ему из‑за этого трудно раскрывать свои чувства. Подобный образ мышления обесценивает эмоции ребенка и, по сути, заставляет держать их внутри».
Ohio_Resident
- «„Преуменьшать инвалидность, особенно видимую, считая, что это будет приятно человеку и его обнадежит. Просто относитесь ко мне/нам/им как к нормальным людям. Мне не нужна жалость. Я принял эту реальность. Инвалидность — это лишь незначительный аспект личности. Старайтесь смотреть сквозь нее, и относиться к людям с инвалидностью так, как вы отнеслись бы к любому другому человеку“.
untakenu
- „Когда вы пережили душевную травму, и ваша семья говорит, что не нужно обращать на это внимание, потому что ‚вы сильнее этого!‘.
Capital-Challenge-69
- «Мне говорят: «Ты можешь сделать все, что угодно, если приложишь к этому свой ум». Я могу сколько угодно думать о том, чтобы стать олимпийским спринтером, но этого никогда не произойдет, потому что я, черт возьми, едва могу ходить».
SwiggityStag
- «Идея о том, что вы можете победить некоторые болезни одной лишь силой воли. Неважно, насколько хороший боец дедушка и сколько невзгод он преодолел в своей жизни. Раку все равно. Есть позитивное отношение и есть слепое отрицание».
Loki-L
- «В этом доме только положительная атмосфера!» — это нездорово и ведет к поверхностным взаимоотношениям. Истинные отношения требуют глубины и обсуждения обиды и гнева. У вас не может быть хороших дней, если вы не имеете дела с плохими тоже».
driving_andflying
- «Фраза: „Вы всегда должны принимать себя“. Я имею в виду, это нормально принимать то, что вы не можете изменить, но если вы можете работать над некоторыми частями своей личности или тела, чтобы заставить чувствовать себя лучше, вы обязательно должны это сделать. Потому что иногда безоговорочно принять что‑то означает сдаться».
Sara_El96
- «Говорить кому‑то с депрессией, что ему просто нужно быть более позитивным, больше выходить на улицу, делать то-то и то-то, быть счастливым и радоваться каждому дню… Я имею в виду… Хм… Почему я не подумал об этом раньше?».
havenointerest
- «Акцент на улыбки. Некоторые люди любят говорить случайным прохожим на улице, чтобы они улыбнулись. Я думаю, что не нужно лезть не в свое дело. Может, они просто пережили что‑то плохое и недостаточно счастливы, чтобы улыбаться. Но даже если это не так, почему они должны рекламировать свои эмоции вам?».
SinkTube
- «Я ненавижу установку „что не убивает тебя, делает сильнее“. Конечно, многие тяжелые времена не убивают нас, но они имеют долгосрочные негативные последствия, которые совсем не делают нас сильнее».
CandelaBelen
- «Эти „вдохновляющие“ истории о людях, преодолевающих препятствия. Например, мальчик, которому в школьном клубе робототехники построили инвалидную коляску или девочка, продающая лимонад, чтобы купить школьные принадлежности. Да, это потрясающе, что люди помогают или работают над тем, чтобы исправить плохую ситуацию, но они никогда не спрашивали, как/почему люди оказываются в таком положении. Какова причина? Как мы можем по-настоящему исправить это?».
Jekyll_1886
- «Награждение людей, чтобы не заставлять их чувствовать себя обделенными, например, „медали за участие“».
twacer76
- «Фраза „Я не вижу цвета“ (гендеры — Прим. ред.). Обычно это говорят с добрыми намерениями, но это означает, что человек не признает борьбы».
cathef
- «Я пережила выкидыш и ЭКО. Вокруг обоих этих факторов так много токсичного позитива, прежде всего потому, что люди на самом деле не знают, как реагировать на кого‑то, кто переживает горе и медицинские проблемы. Например, „это к лучшему“, „это произойдет тогда, когда должно“, „теперь вам не нужно иметь дело со списками ожидания в детском саду“».
KarenBrewerBSC
- «Я видел, как люди держатся за своего жестокого партнера, потому что думают, что все наладится или что им посчастливилось найти „любовь“, а „некоторым это просто не дано“».
Mr_Valeyard