Улыбнись, я сказал: примеры токсичной позитивности из жизни

Пользователи Reddit рассказали о случаях токсичной позитивности из своей жизни, которые лучше всего избегать. За восемь дней тред собрал больше тысячи комментариев.

Токсичная позитивность — попытка заглушить негативные эмоции, прикрываясь оптимизмом.

Понять, что вы или близкие люди находятся в таком состоянии можно по нескольким признакам: маскировка истинных чувств, попытки «не зацикливаться» на проблеме, игнорирование, чувство вины за эмоции, желание избавить других от негатива с помощью вещей, которые помогают именно вам, фразы в духе «могло быть и хуже», вместо признания эмоциональных проблем, и попытки пристыдить других за отрицательные чувства.

Мы собрали самые популярные проявления токсичной позитивности, которыми поделились юзеры Reddit.