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Россия получила 17,5 млрд долларов от МВФ на восстановление экономики

Виктория Шанина
Сегодня в 16:06

Международный валютный фонд (МВФ) выделил России около 17,5 млрд долларов на восстановление экономики. Деньги поступили в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда, пишет РБК.

Общая сумма выделенных средств составила 650 млрд долларов. 275 млрд получили развивающиеся страны, еще 20 млрд — члены СНГ и Грузия. План распределения был одобрен еще в начале месяца, но только 23 августа вступил в силу.

Специальные права заимствования — это средство для платежных расчетов фонда, которое не имеет физической формы. Курс SDR определяется в зависимости от обменных курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.

Ранее в обращении находилось 204 млрд SDR (290 млрд долларов), однако Совет валютного фонда одобрил выпуск дополнительных средств, эквивалентных 650 млрд долларов.

«Это историческое решение — самое крупное распределение СДР в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Оно особенно поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец отметила, что есть несколько способов монетизировать SDR: обменять на твердую валюту, договорившись с другим государством, или выполнить ряд условий МВФ и получить валютное финансирование по кредитной программе фонда.

По словам Донец, Россия может добавить SDR к своим международным резервам, передать бедным странам в виде помощи или поддержать Беларусь. Эксперт уверена, что России не нужны дополнительные резервы, поэтому самый выгодный вариант «с точки зрения международного позиционирования» — участвовать в программе помощи бедным странам.

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