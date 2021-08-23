Wildberries сообщил о росте платежей через карту «Мир» после ввода комиссий для Visa и Mastercard

За пять дней количество транзакций в Wildberries через российскую платежную систему «Мир» превысило показатели иностранных конкурентов. До этого онлайн-магазин ввел комиссию при покупке для держателей карт Visa и Mastercard.

Как сообщил Forbes, в Wildberries до введения скидок для пользователей отечественных сервисов система «Мир» занимала третье место по платежам, на первом и втором месте были Mastercard и Visa (какое конкретно место занимал каждый зарубежный сервис, не уточняется).

На следующий день после нововведения покупатели начали делать выбор в пользу оплаты российскими картами, а спустя пять дней «Мир» занял первое место.

Объем транзакций через сервис SberPay от «Сбера» за прошедшую неделю вырос в пять раз. В Wildberries добавили, что он «уже в ближайшее время может также стать одним из фаворитов россиян», переместившись на вторую строчку. На третье место претендует Система быстрых платежей (СБП).

В онлайн-ретейлере заявили, что их «открытая и честная позиция» относительно комиссий начала «активно менять» рынок платежных систем в России. Там надеются, что у россиян сформируется «новая потребительская привычка» выбирать выгодные платежные системы — в онлайне и рознице.

16 августа Wildberries ввел скидки при оплате российскими картами — «Мир», SberPay и СБП. Из‑за низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами стоимость товаров для покупателей стала разной — в зависимости от карты покупателя, которой он расплачивается. Разница составила 2%, то есть держатели, например, «Мира» могли на этом сэкономить.

Такое решение раскритиковали Mastercard и Visa. В международных компаниях обеспокоены возможной дискриминацией «миллионов держателей карт» и опасаются, что это может пагубно сказаться на бизнесе. Там также заявили, что онлайн-магазин не понизил цены на 2% для российских карт, а, наоборот, завысил их для иностранных.

Wildberries, в свою очередь, ответил, что «неоднократно заявлял представителям западных платежных систем» об их завышенных для рынка комиссиях, «но их позиция не менялась».

В ФАС нарушений со стороны Wildberries не заметили, отметив, что онлайн-магазин не находится в доминирующем положении. В Роспотребнадзоре также не увидели нарушения прав потребителей.