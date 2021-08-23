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Песков: внесение «Дождя»* в реестр СМИ-иноагентов не согласовывалось с Кремлем

Виктория Шанина
Сегодня в 13:50

Признание «Дождя»* иноагентом не согласовывалось с Кремлем, а новый статус не ведет к закрытию СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Минюстом были даны все разъяснения. Есть закон об иностранных агентах, и в этом плане Минюст выполняет положения закона. Если есть деньги, которые от иностранцев поступают, то их нужно заявлять», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, такие решения с администрацией президента не согласовываются, ведь Минюст «в данном случае выполняет свои функции».

«Так в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, здесь все абсолютно очевидно: он ведь не может вывести из‑под действия закона отдельно взятое СМИ», — добавил он.

Дмитрий Песков уверен, что статус «иностранного агента» лишь накладывает «дополнительные обязанности» на издание, но вовсе не ведет к его закрытию.

20 августа Минюст внес «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. Решение обусловлено тем, что канал «неоднократно попадал в поле зрения комиссии», а материалы поступали «от различных организаций и граждан».

«Месяц назад мы рассмотрели и направили в компетентные органы обращение одной из российских НКО. Как видите, реакция регулятора последовала», — [сказал] председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

* «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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