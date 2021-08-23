В Японии начали продавать стол с отверстием для кошки, чтобы вместе работать и обедать

На японском онлайн-маркете Dinos в продажу поступил обеденный стол для человека и кошки. По задумке создателей отверстие в его центре предназначено для головы домашнего питомца, чтобы он смог сидеть вместе с хозяином.

Модель называется «Neko to Kutsurogu» («Расслабляйтесь с кошками»). Под отверстием в столе, у которого есть крышка, расположена жердочка, на которой кошка сидит. Производитель отмечает, что ее также можно использовать как полку и заставить вещами, чтобы животное не смогло на нее залезть, а из центра питомец не сможет дотянуться до еды.