Anacondaz устроят проводы московскому лету во «Флаконе» 24 августа

Группа Anacondaz проведет концерт в рамках Pauzern Picnic 24 августа. Событие состоится на территории дизайн-завода «Флакон». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Группа проводит московское лето, собрав поклонников на традиционном пикнике. Помимо старых треков Anacondaz там прозвучат песни с седьмого альбома «Перезвони мне +7 999 577 12 02».

Мероприятие пройдет под открытым небом, как и все остальные Pauzern Picnic, и в COVID-free-формате. Билет в танцевальный партер стоит 2000 рублей, в фан-зону — на 500 рублей дороже, а стоимость проходки в VIP-зону начинается от 5000 рублей. Купить билеты можно здесь.

Anacondaz и Noize MC принимали участие в программе «Узнать за 10 секунд» и пытались угадать треки Монеточки, Tyler, The Creator и еще 18 исполнителей. Посмотрите, как это было!