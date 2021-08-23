В России выявили менее 20 тыс. новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 19 454 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1110 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего заражений в Москве — 1458 против 1661 днем ранее. Следом идут Подмосковье, Петербург, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская и Нижегородская области, Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 6 766 541. За последние сутки выздоровели 15 401 человек, за все время — 6 034 867. За сутки умерли 776 человек, за весь период — 176 820.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 209,8 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (37 млн), на втором — Индия (32,3 млн), на третьем — Бразилия (20,4 млн).