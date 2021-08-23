В России выявили менее 20 тыс. новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 19 454 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1110 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего заражений в Москве — 1458 против 1661 днем ранее. Следом идут Подмосковье, Петербург, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская и Нижегородская области, Красноярский край.