На Филиппинах одобрили вакцину «Спутник Лайт»

Филиппины в ускоренном режиме одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на сайте препарата.

В заявлении говорится, что вакцинация препаратом «Спутник Лайт» позволит ограничить распространение коронавируса в республике и ускорит создание популяционного иммунитета. «Спутник Лайт» доказал высокую безопасность и эффективность в ходе прививания населения в нескольких странах, отмечается там.

В марте этого года на Филиппинах также в ускоренном режиме одобрили «Спутник V». Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» станет восьмым препаратом против ковида, разрешенным в стране.

«„Спутник Лайт“ уже после первой инъекции демонстрирует эффективность выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин», — рассказал РИА «Новости» глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Всего вакцину одобрили в 9 странах, включая Филиппины.

В России в гражданской оборот «Спутник Лайт» вышел 26 июня. Он предназначен для тех, кто уже переболел коронавирусом, а также для вакцинированных ранее граждан.

26 августа Минздрав разрешил использовать «Спутник Лайт» для вакцинации против COVID-19 пожилых людей старше 60 лет.