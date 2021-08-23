Паша Техник вышел на свободу после срока за пьяное вождение

Рэпер Паша Техник освободился из колонии после срока за вождение в нетрезвом виде. Он выложил в инстаграме фотографию с супругой возле стены тюрьмы.

В марте стало известно, что Техник (настоящее имя Павел Ивлеев) сидит в тюрьме с декабря прошлого года. В июне 2020 года сотрудники ДПС остановили его Hummer в Балашихе. Выяснилось, что он сел за руль пьяным.

В 2019 году его уже признавали виновным в ДТП и вождении в нетрезвом виде, а за второе подобное нарушение в России предусмотрена уголовная ответственность. Суд проходил в особом порядке, то есть без исследования доказательств, и рэпер признал вину.

В 2009 году Пашу Техника приговорили к пяти годам колонии строгого режима за хранение наркотиков, поэтому в этот раз наказание ему назначили по всей строгости — 11 месяцев тюремного заключения.