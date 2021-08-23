Про создателя «Звездного пути» Джина Родденберри снимут байопик

Про Джина Родденберри, создателя сериала «Звездный путь», снимут биографический фильм. Deadline пишет, что картину анонсировали к 100-летию сценариста, скончавшегося в 1991 году в возрасте 70 лет.

Сценарий байопика написал Адам Мазер, ранее работавший над фильмом «Ты не знаешь Джека» с Аль Пачино в главной роли. Среди продюсеров будущей картины — Род Родденберри и Тревор Рот, которые так же принимали участие в создании «Звездного пути». Сейчас идут поиски режиссера и актеров.

«Жизнь Джина была замечательной. Он был невероятно сложным и сильным человеком, работа которого изменила облик телевидения, а идеи изменили мир. Пришло время поделиться историей Джина с миром», — сказал его сын Род Родденберри.

Джин Родденберри был летчиком-истребителем, затем работал в полиции Лос-Анджелеса, но в конце концов стал сценаристом на телевидении. Он создал телесериал, который транслировали в 60-х, ставший франшизой с фильмами, книгами и собственной культурой.