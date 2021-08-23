Издание «Проект», признанное «нежелательной организацией», перезапустится под названием «Агентство»

Издание «Проект» будет перезапущено под новым названием «Агентство». Об этом главред «Проекта» Роман Баданин* рассказал газете The New York Times.

«Проект» — это медиа, которое специализируется на расследованиях, лонгридах, историях и исследованиях открытых данных. Многие материалы издания были посвящены высокопоставленным российским чиновникам.

15 июля Генпрокуратура признала «Проект» нежелательной организацией, а его журналистов — иноагентами. Ведомство отметило, что деятельность издания угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

Редакция «Проекта» сообщила о ликвидации своего издателя Project Media, Inc. и пообещала продолжить выпускать расследования. В конце июля главред и его заместитель Михаил Рубин* покинули Россию.

* Роман Баданин и Михаил Рубин включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.