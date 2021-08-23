«Интерстеллар» вернется на большие экраны «Синема Парка» и «Формулы Кино» с 26 августа

Кинотеатры «Синема Парк» и «Формула Кино» вновь покажут научно-фантастический блокбастер «Интерстеллар» с 26 августа. Фильм Кристофера Нолана будут крутить на языке оригинала с русскими субтитрами, рассказали «Афише Daily» организаторы показов.

Картина показывает недалекое будущее, в котором время человека на Земле подходит к концу. Команда исследователей берет на себя самую важную миссию в истории человечества, путешествуя за пределами нашей галактики, чтобы узнать, есть ли у людей будущее среди звезд.

«Интерстеллар» появился на больших экранах в 2014 году и собрал в мировом прокате 677 млн долларов при бюджете в 165 млн. Картина заслужила положительные отзывы критиков и зрителей и получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

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