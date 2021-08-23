Курс биткоина впервые с мая превысил 50 тыс. долларов

Впервые с середины мая курс биткоина превысил 50 тыс. долларов. По состоянию на 9.20 по московскому времени цены за один токен составляет 50 155 долларов, свидетельствуют данные биржы Binance.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость с более чем 20 бирж, за последние сутки криптовалюта подорожала на 2,64%. Максимальный курс за аналогичный период — 50 399 долларов.

В декабре 2020 года биткоин начал активно дорожать, а в начале январе курс достиг 34 тыс. долларов и обновил исторический максимум. Самые значительные изменения на рынке криптовалют происходили после твитов Илона Маска — в конце января 2021-го за полчаса стоимость криптовалюты увеличилась на 5000 долларов после публикации Маска в твиттере.

Коротко о манипуляциях Илона Маска. В феврале компания Маска Tesla вложилась в биткоин, после чего стоимость криптовалюты побила предыдущий рекорд и достигла 43 тыс. долларов, а к концу февраля дошла до 58,3 тыс. долларов. 23 февраля биткоин упал в цене на 10 тыс. долларов — до 47,7 тыс. За несколько часов до этого Илон Маск потерял 15 млрд долларов — спустя сутки после твитов о биткоине.

В конечном счете миллиардер назвал криптовалюты пустышкой, позже заявив, что «получить письмо о том, что у тебя есть золото, — это не то же самое, что иметь золото». А хакеры группировки Anonymous передали предпринимателю «черную метку».

На данный момент максимумом считается 62,8 тыс. долларов — такой цены биткоин достиг в середине апреля.