В СИЗО «Лефортово» запретили спать днем и слушать новости по радио. Там находится Сергей Фургал

Администрация СИЗО «Лефортово», где находится экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, запретила заключенным дневной сон и перестала включать новости по радио. Об этом ТАСС сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Мельников со слов Фургала и других заключенных рассказал, что лежать на кровати с закрытыми глазами днем им не запретили. «Это непонятное решение, самое главное — не ясно, как его будут контролировать», — добавил наблюдатель. Он пообещал, что ОНК постарается «вернуть все как было, потому как сон, в том числе дневной, заключенным важен».

Заключенные недовольны тем, что им перестали транслировать новости по радио. Раньше в изоляторе было «множество радиоточек», но сейчас работает только одна исключительно с музыкой. Мельников отметил, что «новости — это важно для арестантов, они не должны чувствовать себя совершенно оторванными от мира».

Также администрация СИЗО запретила заключенным брать с собой на прогулку питьевую воду. «Прогулочный дворик в „Лефортово“ на пятом этаже. Не для всех заключенных поход туда является легким мероприятиям. Там есть инвалиды, люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Питьевая вода им нужна», — подчеркнул наблюдатель.

ОНК направила обращение к руководству «Лефортово» для устранения проблем и пообещала следить за ситуацией.

Сергея Фургала обвиняют в организации двух убийств и в организации покушения на убийство в 2004–2005 годах. Экс-глава Хабаровского края вину не признает. После задержания бывшего губернатора в Хабаровске поднялась волна протестов.

В апреле у Фургала заразился коронавирусом. Адвокаты и члены ОНК опасались, что он может не перенести осложнений после ковида из‑за болезни легкого.