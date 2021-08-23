Украина заблокировала 12 российских компаний. Среди них газеты «Ведомости» и «Московский комсомолец»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 12 российских компаний. Соответствующий документ появился на сайте администрации президента.

Под ограничения попали издатель газеты «Ведомости» «Бизнес ньюс медиа», «Редакция газеты „Московский комсомолец“» и «Ростелеком». На территории Украины сайты этих СМИ будут заблокированы.

Также санкции введены против «ТРК-3», Фонда изучения исторической перспективы, Ассоциации благотворительной помощи «Взаимопомощь», компаний «Новинфо», «Наше Завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», «Анна-ньюс».

Против «Новинфо» будет введена только блокировка сайты. Остальные компании попадают под такие ограничения, как блокировка активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, ограничения на предоставление телекоммуникационных услуг.

Накануне Зеленский ввел санкции против украинских изданий и предприятий. В том числе, против сайте «Страна.ua», его главреда Игоря Гужвы и информационного агентства «Шарий.NET».

В конце июля под украинские санкции попали российский интернет-магазин Wildberries и его основательница Татьяны Бакальчук. Ограничения предусматривают блокировку активов и меры по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.