Под Самарой крупный лесной пожар. Сгорели десятки домов, движение поездов приостановлено

Второй день в Самарской области продолжается лесной пожар, пишет ТАСС. Он начался вечером 21 августа — огонь из‑за пала травы перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы. Там сгорели 14 строений.

На утро воскресенье площадь возгорания достигла 100 гектаров, а днем — уже составляла 500 гектаров. Под угрозу попали еще два населенных пункта — Немчанка и Коноваловка. К вечеру 22 августа в них сгорели еще 18 построек.

Охвачен пожаром и национальный парк «Бузулукский бор». Из‑за возгорания на участке Южно-Уральской железной дороги приостановлено движение поездов. Три пассажирских состава № 138 Москва — Оренбург, № 132 Москва — Орск и № 137 Оренбург — Москва были задержаны.

В тушении пожара принимают участие 585 человек и 130 единиц техники. Авиация МЧС сбросила более 250 тонн воды. Местные жители публикуют кадры огненной стихии и просят спасателей о помощи.