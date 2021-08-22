Ржавая лодка, оставленная Бэнкси в английском парке, может стать музейным экспонатом

Рифленый кусок ржавого железа — часть новой работы Бэнкси, которую он создал в парке в небольшом английском городе Лоустофт — планируют перенести в музей. Об этом сообщает Би-би-си.

На работе Бэнкси изображены три ребенка на ржавой посудине, один из которых вычерпывает воду за край, и надпись «Все мы в одной лодке». Лист металла, который выступает в роли плавсредства, пришлось удалить из‑за того, что он может преградить путь воде и вызвать подтопление.