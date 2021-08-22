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Ржавая лодка, оставленная Бэнкси в английском парке, может стать музейным экспонатом

Семён Гудошников
Сегодня в 15:16

Рифленый кусок ржавого железа — часть новой работы Бэнкси, которую он создал в парке в небольшом английском городе Лоустофт — планируют перенести в музей. Об этом сообщает Би-би-си.

На работе Бэнкси изображены три ребенка на ржавой посудине, один из которых вычерпывает воду за край, и надпись «Все мы в одной лодке». Лист металла, который выступает в роли плавсредства, пришлось удалить из‑за того, что он может преградить путь воде и вызвать подтопление.

Сейчас лодка находится в безопасном месте. Ее дальнейшую судьбу должен решить благотворительный фонд Олтон-Брод. Не исключено, что ее просто продадут, поскольку цены на некоторые работы Бэнкси достигают астрономических высот.

Граффити с тремя детьми закрыли защитным экраном, чтобы обезопасить его от вандалов. В парке собираются сделать специальную смотровую площадку, чтобы туристы смогли безопасно фотографировать оставшуюся часть работы.

После появления инсталляции Бэнкси количество посетителей в парке Николаса Эверита заметно выросло. Председательница местного совета Сандра Келлер, надеется, что, если лодку разместят в музее Лоустофта, она тоже сможет привлечь туда больше людей.

Инсталляция в парке Николаса Эверита — одна из десяти работ на востоке Англии, авторство которых Бэнкси подтвердил в середине августа. Граффити появились в графствах Норфолк и Саффолк; в городе Лоустофт, помимо лодки, Бэнкси оставил изображение крысы, которая пьет на шезлонге коктейль.

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