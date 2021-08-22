Джеймс МакЭвой сжег диск с TES IV, пока снимался в «Джейн Остин». Игра отвлекала его от работы

Джеймс МакЭвой рассказал Forbes о том, как в свое время пристрастился к игре The Elder Scrolls IV: Oblivion. По словам актера, диск с видеоигрой ему подарили, и он начал играть в нее часами напролет в ущерб работе. Играть в Oblivion для Xbox 360 МакЭвой начал в 2007 году, когда снимался в драме «Джейн Остин» с Энн Хэтэуэй. С детства он увлекался ролевыми играми, особенно фэнтези, поэтому Oblivion затянула его быстро и так сильно, что начала нарушать его распорядок дня.

И вот я сижу в Дублине. Мне надо лечь в десять вечера, потому что я встаю в шесть утра, мне надо выучить кучу диалогов и много другого. Но вместо этого я засиживаюсь до четырех ночи, играя в Oblivion. Я говорил себе: «Эта игра точно отправит меня в Обливион». Джеймс МакЭвой Актер

Затем МакЭвой допустил ошибку новичка, которую совершают все — и жалеют на следующий день. Он вернулся со съемок в 8 часов вечера и всю ночь играл в Oblivion. Актер оказался перед непростым решением. Он знал, что ему нужно уделять больше времени своей роли, но он слишком любил Oblivion, чтобы остановить игру. Пытаясь решить проблему, МакЭвой принял отчаянные меры.

Я лег спать в 5.35 утра. Через 15 минут за мной приехала машина и уже сигналила. И я такой: «Боже мой, мне нужно что‑то сделать». Я встал, достал диск из Xbox 360 и включил газовую плиту. Я просто смотрел, как он немного горит и плавится. В тот момент я думал: «Хорошо, вот мы и закончили, больше никогда!» Джеймс МакЭвой Актер

Когда диск расплавился, МакЭвой решил завязать с играми — и почти не играл около десяти лет. Но артист признался, что в пандемию коронавируса сел за Call of Duty: Warzone. Актер сказал, что это один из немногих доступных способ поддерживать контакт с друзьями. Они стали даже больше времени проводить вместе, чем раньше.

Во время пандемии я со своими друзьями сижу в онлайне, нам уже по 40, у нас виднеются седые волосы, и мы по ночам играем в Warzone, говорим о жизни, любви и обо всем остальном, в то время как нас просто жесточайшим образом уничтожают 12-летние дети из других стран. Джеймс МакЭвой Актер

Историю про увлечение играми МакЭвой посвятил релизу квеста 12 Minutes, в котором он озвучил главного персонажа. В интерактивном триллере сыграли Дейзи Ридли и Уиллем Дефо. В скором времени Джеймса МакЭвоя можно будет увидеть в комедии «Вместе» — о сложных взаимоотношениях супругов, вынужденных терпеть друг друга на самоизоляции.