перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ржавая лодка, оставленная Бэнкси в английском парке, может стать музейным экспонатом 15:16
Джеймс МакЭвой сжег диск с TES IV, пока снимался в «Джейн Остин». Игра отвлекала его от работы 15:06
Sven Mieke/Unsplash Пенсионеры и военнослужащие получат в этом году разовые выплаты
Пенсионеры и военнослужащие получат в этом году разовые выплаты 14:18
«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!»: Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию на киносмотре в Одессе 13:54
«Яндекс.Такси» изменит тарифы и повысит комиссию для водителей. Цены на поездки могут вырасти 13:53
Бывшая президент Боливии Жанин Аньес попыталась покончить с собой в тюрьме 12:33
В России начали разрабатывать новый «самолет Судного дня». Он должен сменить Ил-80 12:30
В сети появилось видео крушения поезда со съемок «Миссия невыполнима-7»
В сети появилось видео крушения поезда со съемок «Миссия невыполнима-7» 11:53
В России выявили 20 564 новых случая COVID-19 11:25
Число задержанных на акции журналистов в поддержку СМИ-иноагентов увеличилось до 12 человек Обновлено в 10:36
Дени Вильнев не собирается выпускать режиссерскую версию «Дюны». Ее очень ждет Джейсон Момоа 9:23
OnlyFans обновил правила для пользователей. Им запретят публиковать фото полового акта и мастурбации 8:35
Ректор СПбГУП предложил не выдавать дипломы «ковид-диссидентам». Так он назвал непривитых студентов Вчера в 19:15
Инстаграм Анджелины Джоли, сольник Черной Канарейки и другие новости дня
Вчера в 18:30 дайджест
Всех заключенных, сбежавших из психдиспансера в Бурятии, поймали Вчера в 17:32
Mika Baumeister/Unsplash Общественный штаб хочет заплатить 150 тыс. рублей хакеру, который взломал систему онлайн-голосования
Общественный штаб хочет заплатить 150 тыс. рублей хакеру, который взломал систему онлайн-голосования Вчера в 17:10
Россиянин доплыл до Японии и запросил политическое убежище Вчера в 16:40
DC Films работает над сольным фильмом о Черной канарейке из «Хищных птиц» Вчера в 15:57
Минюст внес объединение журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор»* в список НКО-иноагентов Вчера в 15:25
В России разрешили использовать «Спутник Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет Вчера в 14:07
Отключить рекламу

Джеймс МакЭвой сжег диск с TES IV, пока снимался в «Джейн Остин». Игра отвлекала его от работы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:06

Джеймс МакЭвой рассказал Forbes о том, как в свое время пристрастился к игре The Elder Scrolls IV: Oblivion. По словам актера, диск с видеоигрой ему подарили, и он начал играть в нее часами напролет в ущерб работе.

Играть в Oblivion для Xbox 360 МакЭвой начал в 2007 году, когда снимался в драме «Джейн Остин» с Энн Хэтэуэй. С детства он увлекался ролевыми играми, особенно фэнтези, поэтому Oblivion затянула его быстро и так сильно, что начала нарушать его распорядок дня.

И вот я сижу в Дублине. Мне надо лечь в десять вечера, потому что я встаю в шесть утра, мне надо выучить кучу диалогов и много другого. Но вместо этого я засиживаюсь до четырех ночи, играя в Oblivion. Я говорил себе: «Эта игра точно отправит меня в Обливион».
Джеймс МакЭвой
Актер

Затем МакЭвой допустил ошибку новичка, которую совершают все — и жалеют на следующий день. Он вернулся со съемок в 8 часов вечера и всю ночь играл в Oblivion.

Актер оказался перед непростым решением. Он знал, что ему нужно уделять больше времени своей роли, но он слишком любил Oblivion, чтобы остановить игру. Пытаясь решить проблему, МакЭвой принял отчаянные меры.

Я лег спать в 5.35 утра. Через 15 минут за мной приехала машина и уже сигналила. И я такой: «Боже мой, мне нужно что‑то сделать». Я встал, достал диск из Xbox 360 и включил газовую плиту. Я просто смотрел, как он немного горит и плавится. В тот момент я думал: «Хорошо, вот мы и закончили, больше никогда!»
Джеймс МакЭвой
Актер

Когда диск расплавился, МакЭвой решил завязать с играми — и почти не играл около десяти лет. Но артист признался, что в пандемию коронавируса сел за Call of Duty: Warzone. Актер сказал, что это один из немногих доступных способ поддерживать контакт с друзьями. Они стали даже больше времени проводить вместе, чем раньше.

Во время пандемии я со своими друзьями сижу в онлайне, нам уже по 40, у нас виднеются седые волосы, и мы по ночам играем в Warzone, говорим о жизни, любви и обо всем остальном, в то время как нас просто жесточайшим образом уничтожают 12-летние дети из других стран.
Джеймс МакЭвой
Актер

Историю про увлечение играми МакЭвой посвятил релизу квеста 12 Minutes, в котором он озвучил главного персонажа. В интерактивном триллере сыграли Дейзи Ридли и Уиллем Дефо.

В скором времени Джеймса МакЭвоя можно будет увидеть в комедии «Вместе» — о сложных взаимоотношениях супругов, вынужденных терпеть друг друга на самоизоляции.

Подробности по теме
Сладкий рулет: рецепт из книги по The Elder Scrolls
Сладкий рулет: рецепт из книги по The Elder Scrolls
События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
рок
Маскарад «По...пляшем!»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить