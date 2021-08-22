Джеймс МакЭвой сжег диск с TES IV, пока снимался в «Джейн Остин». Игра отвлекала его от работы

Джеймс МакЭвой рассказал Forbes о том, как в свое время пристрастился к игре The Elder Scrolls IV: Oblivion. По словам актера, диск с видеоигрой ему подарили, и он начал играть в нее часами напролет в ущерб работе.
Играть в Oblivion для Xbox 360 МакЭвой начал в 2007 году, когда снимался в драме «Джейн Остин» с Энн Хэтэуэй. С детства он увлекался ролевыми играми, особенно фэнтези, поэтому Oblivion затянула его быстро и так сильно, что начала нарушать его распорядок дня.
Затем МакЭвой допустил ошибку новичка, которую совершают все — и жалеют на следующий день. Он вернулся со съемок в 8 часов вечера и всю ночь играл в Oblivion.
Актер оказался перед непростым решением. Он знал, что ему нужно уделять больше времени своей роли, но он слишком любил Oblivion, чтобы остановить игру. Пытаясь решить проблему, МакЭвой принял отчаянные меры.
Когда диск расплавился, МакЭвой решил завязать с играми — и почти не играл около десяти лет. Но артист признался, что в пандемию коронавируса сел за Call of Duty: Warzone. Актер сказал, что это один из немногих доступных способ поддерживать контакт с друзьями. Они стали даже больше времени проводить вместе, чем раньше.
Историю про увлечение играми МакЭвой посвятил релизу квеста 12 Minutes, в котором он озвучил главного персонажа. В интерактивном триллере сыграли Дейзи Ридли и Уиллем Дефо.
В скором времени Джеймса МакЭвоя можно будет увидеть в комедии «Вместе» — о сложных взаимоотношениях супругов, вынужденных терпеть друг друга на самоизоляции.